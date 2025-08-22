Une histoire du vertige

Un essai nécessaire au coeur des enjeux contemporains pour comprendre et penser notre rupture avec la Nature "Ecoute, le sol se dérobe, les mots dérapent ; partout, nos appuis s'érodent. Nous vivons "au-dessus" du monde, dans des bulles d'histoires ; ce que nous voyons, au loin, depuis cette hauteur, c'est une Terre abîmée, épuisée. Nous entrons dans un temps vertigineux. Et moi, figure-toi, avec les livres qui m'ont accompagné, j'ai voulu saisir les formes de ce vertige. Comprendre cette guerre, ce combat, et cette blessure, entre les langages humains et les autres formes de la vie". C. T. "Un texte brillant, à la croisée des arts et de l'écologie, sur une modernité qui tremble". L'Humanité Né en 1975, Camille de Toledo vit à Berlin. Il est l'auteur de Thésée, sa vie nouvelle , qui a reçu le Prix de la création de l'Académie française et le prix Franz-Hessel. Oublier, trahir puis disparaître , Vies potentielles et Le Hêtre et le Bouleau , les trois volets de sa "trilogie européenne" , sont disponibles chez Points.