Culture générale et expression BTS

Le guide complet de l'épreuve 2026 de Culture Générale et Expression du BTS. Thème 2026 : Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l'animal Huit chapitres organisés autour du nouveau thème de BTS, avec les rubriques suivantes : - Construire ses connaissances : un cours avec un zoom consacré à un film ; - Enrichir son lexique ; - Enrichir sa culture générale : pour explorer des sites afin d'enrichir ses références, indispensables dans la rédaction de l'essai ; - S'entraîner à l'examen : la méthodologie et une partie entraînement pour chaque partie de l'examen (questions sur le corpus et essai).