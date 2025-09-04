Inscription
Culture générale et expression BTS

Christophe Desaintghislain, Cécile De Rousiers

ActuaLitté
Le guide complet de l'épreuve 2026 de Culture Générale et Expression du BTS. Thème 2026 : Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l'animal Huit chapitres organisés autour du nouveau thème de BTS, avec les rubriques suivantes : - Construire ses connaissances : un cours avec un zoom consacré à un film ; - Enrichir son lexique ; - Enrichir sa culture générale : pour explorer des sites afin d'enrichir ses références, indispensables dans la rédaction de l'essai ; - S'entraîner à l'examen : la méthodologie et une partie entraînement pour chaque partie de l'examen (questions sur le corpus et essai).

Par Christophe Desaintghislain, Cécile De Rousiers
Chez Nathan

Auteur

Christophe Desaintghislain, Cécile De Rousiers

Editeur

Nathan

Genre

Annales

Culture générale et expression BTS

Christophe Desaintghislain, Cécile De Rousiers

Paru le 04/09/2025

160 pages

Nathan

13,90 €

ActuaLitté
9782095053741
