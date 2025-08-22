Magda Ikklepotts

Magda pourrait devenir une sorcière très puissante... à condition, bien sûr, que quelqu'un l'initie à la magie. En attendant, pour gagner sa vie, elle utilise le peu de pouvoirs qu'elle maîtrise pour arnaquer les antiquaires, et s'amuser aussi un peu, tant qu'à faire ! Mais lorsque des attentats perpétrés par une force surnaturelle se produisent, elle n'a d'autre choix que de se jeter dans l'arène, au péril de sa vie.