Magda Ikklepotts

Magda pourrait devenir une sorcière très puissante... à condition, bien sûr, que quelqu'un l'initie à la magie. En attendant, pour gagner sa vie, elle utilise le peu de pouvoirs qu'elle maîtrise pour arnaquer les antiquaires, et s'amuser aussi un peu, tant qu'à faire ! Mais lorsque des attentats perpétrés par une force surnaturelle se produisent, elle n'a d'autre choix que de se jeter dans l'arène, au péril de sa vie.
Par
Krystel, Pascale Bélorgey, François Debois Chez
Ankama éditions
