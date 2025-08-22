Inscription
Magda Ikklepotts

Krystel, Pascale Bélorgey, François Debois

Magda pourrait devenir une sorcière très puissante... à condition, bien sûr, que quelqu'un l'initie à la magie. En attendant, pour gagner sa vie, elle utilise le peu de pouvoirs qu'elle maîtrise pour arnaquer les antiquaires, et s'amuser aussi un peu, tant qu'à faire ! Mais lorsque des attentats perpétrés par une force surnaturelle se produisent, elle n'a d'autre choix que de se jeter dans l'arène, au péril de sa vie.

Auteur

Krystel, Pascale Bélorgey, François Debois

Editeur

Ankama éditions

Genre

Fantastique

Paru le 22/08/2025

144 pages

11,00 €

9791033530787
