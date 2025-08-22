Ma petite bible des secrets de guérisseuse

A tout moment de la vie, il est possible de rétablir un mieuxêtre en agissant par et avec les énergies. Dans cette petite bible très complète, Lila Rhiyourhi vous délivre son enseignement énergétique et vous révèle de véritables secrets de guérison. - Découvrez les fondements de la guérison spirite : les outils à votre disposition et les méthodes pour vous préparer à recevoir l'énergie universelle. - Créez votre propre bouclier de protection, ainsi que celui de vos proches, contre certaines énergies négatives (émotions difficiles, pollutions psychiques, mauvaises vibrations dans votre lieu de vie...). - Passez à la pratique et découvrez comment organiser une séance de soin. - Soulagez les maux les plus courants : l'abécédaire des pathologies vous permet d'accéder à des prières et des protocoles spirites pour accompagner adultes et enfants vers une meilleure santé. TOUTE LA MAGIE DES RITUELS DE LA GUERISSEUSE LILA RHIYOURHI Lila Rhiyourhi est magnétiseuse, guérisseuse et médium spirite. Sa réputation internationale lui vient de sa pratique professionnelle du magnétisme spirite et des résultats exceptionnels obtenus depuis plus de 20 ans. Retrouvez-la sur son site rhiyourhi-lila. com.