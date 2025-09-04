Inscription
#Roman étranger

Hamlet le long du mur

Josée Kamoun, Isabella Hammad

Lorsqu'elle prend un billet simple pour Haïfa, Sonia n'a qu'une hâte : partir s'y ressourcer auprès de sa soeur aînée. Fragilisée par une carrière théâtrale au point mort à Londres et un échec amoureux, Sonia espère renouer là-bas avec ses racines, retrouver la douce lumière des étés de son enfance. Dès son arrivée, elle rencontre une metteuse en scène passionnée et bien décidée, malgré les embûches, à monter un Hamlet à Ramallah avec des comédiens palestiniens. La tentation des planches est trop forte, et voilà Sonia lancée dans une aventure artistique, politique, et profondément humaine. Nouvelle sensation des lettres britanniques, Isabella Hammad, anglo-palestinienne, signe ici un roman doux-amer qui raconte avec délicatesse et force un retour aux sources sur une terre en tumulte permanent. Aux côtés de l'inoubliable Sonia, nous voici aux premières loges d'un projet courageux qui ose croire en l'art comme espace de liberté inaliénable.

Par Josée Kamoun, Isabella Hammad
Chez Editions Gallimard

Auteur

Josée Kamoun, Isabella Hammad

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Hamlet le long du mur

Isabella Hammad trad. Josée Kamoun

Paru le 04/09/2025

437 pages

Editions Gallimard

24,00 €

9782073100252
