France : carte administrative et physique

Express Map

ActuaLitté
Solide et laminée recto-verso, cette carte murale de la France pourra servir d'outil d'apprentissage, de support de jeu ou encore décorer de manière attrayante une chambre. Au recto se trouve une carte administrative, et au verso, une carte physique. Livrée roulée dans un tube rigide. Les points forts de la publication : - découpage administratif détaillé et lisible, les différentes unités administratives sont distinguées à l'aide de couleurs ; - relief ; - descriptions des ensembles physiques et des contrées historiques et ethnographiques ; - principaux sommets et cols ; - format pratique 67 × 47 cm, échelle 1 : 2 200 000.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Cartes roulées

France : carte administrative et physique

Express Map

Paru le 22/08/2025

2 pages

Express Map

8,90 €

ActuaLitté
9788383554426
© Notice établie par ORB
