Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Puisque l'eau monte

Adélaïde Bon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toujours elle s'est fixé des attentes impossibles, les meilleures études, le meilleur job, le meilleur parti. Elle a réussi. Elle est parfaite, jusqu'au bout des ongles. Elle a fait de son corps de ses mots de sa vie, un paysage. Un jardin à la française, magnifique, d'où rien ne dépasse. Avancer, ne pas regarder en arrière. Mais il y a eu cette nuit aux Saintes-Maries, et soudain le jardin a pris l'eau, et elle ne reconnaît plus ni son compagnon, ni elle, ni rien. Peu à peu, des émotions enfouies, des questions irrésolues et des souvenirs anciens remontent, ceux de l'été de ses quatorze ans, cet été qui aura pris sa mère pour la remplacer par une autre.

Par Adélaïde Bon
Chez Le soir venu

|

Auteur

Adélaïde Bon

Editeur

Le soir venu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Puisque l'eau monte par Adélaïde Bon

Commenter ce livre

 

Puisque l'eau monte

Adélaïde Bon

Paru le 22/08/2025

160 pages

Le soir venu

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940797127
9782940797127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.