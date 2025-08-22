Le Printemps s'amuse, paru en 1974, est l'histoire émouvante d'un garçon dont la fraîcheur d'âme et les rêves d'enfant sont détruits par le passage brutal de l'innocence au monde de l'adolescence. La vie de Diouchka, treize ans, bascule lorsque, timidement, il découvre son amour pour la jeune Rimka, tout en devenant témoin et victime de la cruauté de son camarade Sanka. C'est le récit d'une métamorphose, de la première passion, dans une veine lyrique qui donne à ressentir la beauté de la candeur et la vigoureuse splendeur du printemps naissant. Avec une grande force, l'auteur y interroge aussi la frontière entre le bien et le mal, et la complexité des relations humaines.