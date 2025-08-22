Inscription
#Roman francophone

Le printemps s'amuse

Bernadette Du Crest, Vladimir Tendriakov

Le Printemps s'amuse, paru en 1974, est l'histoire émouvante d'un garçon dont la fraîcheur d'âme et les rêves d'enfant sont détruits par le passage brutal de l'innocence au monde de l'adolescence. La vie de Diouchka, treize ans, bascule lorsque, timidement, il découvre son amour pour la jeune Rimka, tout en devenant témoin et victime de la cruauté de son camarade Sanka. C'est le récit d'une métamorphose, de la première passion, dans une veine lyrique qui donne à ressentir la beauté de la candeur et la vigoureuse splendeur du printemps naissant. Avec une grande force, l'auteur y interroge aussi la frontière entre le bien et le mal, et la complexité des relations humaines.

Par Bernadette Du Crest, Vladimir Tendriakov
Chez Editions des Syrtes

Auteur

Bernadette Du Crest, Vladimir Tendriakov

Editeur

Editions des Syrtes

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le printemps s'amuse

Vladimir Tendriakov trad. Bernadette Du Crest

Paru le 22/08/2025

192 pages

Editions des Syrtes

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782940789047
