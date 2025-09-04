Inscription
Les animaux et nous

Leurs laisses, leurs croquettes et désormais leurs poussettes sont un formidable marché. Les vétérinaires ne savent plus où donner de la tête et, des pet-sitters aux éducateurs canins, les animaux de compagnie semblent ne jamais avoir été aussi entourés de soins par leurs maîtres. On peut y voir un signe de décadence d'une société marquée par l'isolement. Sauf que les archéologues et éthologues invités dans ces pages nous le rappellent, entre les humains et les animaux, le compagnonnage remonte à très loin. Et si, comme le montrent nos enquêtes ou l'interview de Cédric Sapin-Defour (auteur du best-seller Son odeur après la pluie), les liens que nous tissons avec nos bêtes peuvent s'égarer dans la domination tout autant que l'adoration. Dans notre relation avec l'animalité c'est toute une part de notre humanité qui se joue.

Les animaux et nous

Paru le 18/09/2025

68 pages

8,50 €

