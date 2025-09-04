1001 exercices de finales pour les débutants

Les fins de parties sont idéales pour apprendre les méthodes tactiques élémentaires, parce que comme il y a peu de pièces sur l'échiquier, les idées clés apparaissent sous une forme épurée, facile à comprendre. Dans ce livre, l'auteur explique tous les concepts fondamentaux et vous propose une immense quantité d'exercices pour chaque thème et chaque pièce d'échecs. Un excellent choix si vous venez d'apprendre les règles du jeu ou avez du mal à voir les attaques et les défenses.