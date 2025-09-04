Inscription
#Essais

Françoise de Beauvoir et sa fille, Simone

Annik Houel

Comment comprendre la relation de Simone de Beauvoir à Jean-Paul Sartre ? A quel type d'emprise Simone de Beauvoir semble-t-elle avoir été assujettie à la personne du philosophe ? Faut-il parler d'emprise, faut-il parler de soumission en totale et surprenante contradiction avec les récits autobiographiques de Simone de Beauvoir et avec son grand livre théorique Le deuxième sexe ? Pour tenter de répondre, la méthode ici mise en oeuvre consiste à remonter à la relation matricielle que Simone de Beauvoir a eue avec sa mère, Françoise de Beauvoir. Cette remontée à la source permet de penser au-delà des critiques, voire des attaques d'un point de vue éthique, qui ont été adressées à Simone de Beauvoir. Elle permet aussi, plus généralement, de mieux comprendre les impacts de cette relation somme toute ordinaire pour toute mère, toute fille que sont toutes les femmes.

Par Annik Houel
Chez PU Rennes

Auteur

Annik Houel

Editeur

PU Rennes

Genre

Essais

Françoise de Beauvoir et sa fille, Simone

Annik Houel

Paru le 04/09/2025

124 pages

PU Rennes

10,00 €

9791041304509
