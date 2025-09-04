Françoise de Beauvoir et sa fille, Simone

Comment comprendre la relation de Simone de Beauvoir à Jean-Paul Sartre ? A quel type d'emprise Simone de Beauvoir semble-t-elle avoir été assujettie à la personne du philosophe ? Faut-il parler d'emprise, faut-il parler de soumission en totale et surprenante contradiction avec les récits autobiographiques de Simone de Beauvoir et avec son grand livre théorique Le deuxième sexe ? Pour tenter de répondre, la méthode ici mise en oeuvre consiste à remonter à la relation matricielle que Simone de Beauvoir a eue avec sa mère, Françoise de Beauvoir. Cette remontée à la source permet de penser au-delà des critiques, voire des attaques d'un point de vue éthique, qui ont été adressées à Simone de Beauvoir. Elle permet aussi, plus généralement, de mieux comprendre les impacts de cette relation somme toute ordinaire pour toute mère, toute fille que sont toutes les femmes.