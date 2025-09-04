Inscription
Une journée à l'école

Ophélie Ortal, Béatrice Ruffié

Akiko vit sa première rentrée scolaire, quelle émotion ! Aujourd'hui est un grand jour : c'est la rentrée des classes ! Rina est très intimidée : être dans la cour des grands, ça fait peur ! Heureusement, un doudou surprise apparaît dans son sac à dos... Akiko à la rescousse ! Grâce à elle et ses amis, Rina et ses camarades vont apprendre à aimer l'école et à ne plus en avoir peur. Une histoire merveilleuse pour une rentrée magique !

Ophélie Ortal, Béatrice Ruffié
Editions Auzou

Auteur

Ophélie Ortal, Béatrice Ruffié

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Une journée à l'école

Ophélie Ortal, Béatrice Ruffié

04/09/2025

24 pages

Editions Auzou

5,95 €

9791039562140
