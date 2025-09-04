Bébé Encyclopédie

LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE DES TOUT-PETITS ! Huit chapitres thématiques pour que les enfants découvrent le monde qui les entoure de façon ludique. Un vocabulaire simple et des onomatopées pour favoriser l'apprentissage du langage et développer la curiosité. Cette encyclopédie accompagne les petits dans leur désir d'apprendre, dès le plus jeune âge. " Cette encyclopédie est un véritable carburant pour le développement cognitif de l'enfant. " Wall Street Journal Note d'usage BEBE ENCYCLOPEDIE est aussi lourde que tous les savoirs qu'elle contient... Mieux vaut la poser au sol ou la consulter sur les genoux !