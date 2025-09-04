Inscription
Bébé Encyclopédie

Sally Symes, Hanako Clulow

ActuaLitté
LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE DES TOUT-PETITS ! Huit chapitres thématiques pour que les enfants découvrent le monde qui les entoure de façon ludique. Un vocabulaire simple et des onomatopées pour favoriser l'apprentissage du langage et développer la curiosité. Cette encyclopédie accompagne les petits dans leur désir d'apprendre, dès le plus jeune âge. " Cette encyclopédie est un véritable carburant pour le développement cognitif de l'enfant. " Wall Street Journal Note d'usage BEBE ENCYCLOPEDIE est aussi lourde que tous les savoirs qu'elle contient... Mieux vaut la poser au sol ou la consulter sur les genoux !

Par Sally Symes, Hanako Clulow
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Sally Symes, Hanako Clulow

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Bébé Encyclopédie

Sally Symes, Hanako Clulow

Paru le 16/10/2025

Editions Les Arènes

22,00 €

22,00 €

ActuaLitté
9791037513953
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.