Horizons perdus

Miss Prickly, Kid Toussaint

ActuaLitté
Jack, jeune garçon intrépide et mutique, a l'étrange et incroyable faculté de se transformer en l'animal de son choix. Un don bien utile quand on est sans cesse plongé dans des aventures fantastiques. Cette fois, Jack, Pop's et leur ami Félix, chaudement habillés, sont partis randonner sur un flanc de l'Himalaya. But de leur expédition : aller à la rencontre d'une panthère des neiges et, si possible, la photographier. Mais une fois leur mission accomplie et alors qu'ils retournent au camp de base, ils apprennent que, suite à la fonte d'un glacier due au réchauffement climatique, un satellite a révélé l'existence d'une forêt primitive où l'homme n'a jamais pénétré. Les trois amis n'hésitent pas longtemps avant de partir pour découvrir les surprenants habitants de cette vallée cachée...

Par Miss Prickly, Kid Toussaint
Chez Editions Dupuis

Auteur

Miss Prickly, Kid Toussaint

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Horizons perdus

Miss Prickly, Kid Toussaint

Paru le 22/08/2025

104 pages

Editions Dupuis

11,50 €

9782808510226
