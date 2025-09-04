Inscription
#Manga

Lili-Men Tome 5

Takuma Tokashiki

Lili-Men Tome 5
Humains vs succubes : le combat millénaire ! Le combat dantesque qui opposait le capitaine Yamada à Jockt s'est achevé tristement... mais la jeune femme a confié ses espoirs et ses rêves aux nouveaux éléments de Marsa ! L'organisation décide de mobiliser toute sa force de frappe et de lancer l'assaut sur la zone contrôlée par les succubes musculaires... Ukyo, le deuxième fils de Big Daddy, est à la tête d'une école où les élèves apprennent à transformer des humains en succubes... Ensemble, les capitaines Rikiya Kasuga et Yuto Kurogane passent alors à l'offensive ! La guerre fait rage entre l'humanité et les enfants terribles de Lilith ! Dans un univers aux frontières du manga et du cinéma, Takuma Tokashiki revisite le mythe des succubes, aussi fascinantes que terrifiantes !

Par Takuma Tokashiki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Takuma Tokashiki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Lili-Men Tome 5

Takuma Tokashiki

Paru le 04/09/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9791032717462
© Notice établie par ORB
