Lili-Men Tome 5

Humains vs succubes : le combat millénaire ! Le combat dantesque qui opposait le capitaine Yamada à Jockt s'est achevé tristement... mais la jeune femme a confié ses espoirs et ses rêves aux nouveaux éléments de Marsa ! L'organisation décide de mobiliser toute sa force de frappe et de lancer l'assaut sur la zone contrôlée par les succubes musculaires... Ukyo, le deuxième fils de Big Daddy, est à la tête d'une école où les élèves apprennent à transformer des humains en succubes... Ensemble, les capitaines Rikiya Kasuga et Yuto Kurogane passent alors à l'offensive ! La guerre fait rage entre l'humanité et les enfants terribles de Lilith ! Dans un univers aux frontières du manga et du cinéma, Takuma Tokashiki revisite le mythe des succubes, aussi fascinantes que terrifiantes !