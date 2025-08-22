Déficiences intellectuelles

Le livre de référence pour comprendre, évaluer et accompagner les personnes avec une déficience intellectuelle. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour propose aux professionnels et aux étudiants un panorama complet des connaissances actuelles sur la déficience intellectuelle (ou trouble du développement intellectuel), ses causes, ses manifestations et ses prises en charge. Organisé en huit parties, l'ouvrage traite à la fois des bases neuropsychologiques et développementales du TDI, des syndromes spécifiques (TSA, trisomie 21, épilepsie...), des troubles associés (troubles de la santé mentale, troubles liés au vieillissement, doubles diagnostics), et des approches cliniques validées. Cette 2e édition propose : - une actualisation des données sur les TND, les troubles psychologiques et les outils d'évaluation ; - de nouveaux chapitres sur des syndromes rares (Dravet, Cornelia de Lange...) ; - des développements sur les TCC et la remédiation cognitive ; - des présentations détaillées de programmes comme ABA, TEACCH, JASPER ou Denver ; - des exemples concrets d'accompagnements d'enfants et d'adultes.