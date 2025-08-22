Inscription
Grevisse de l'étudiant

Emily Lombardero

La référence Grevisse en stylistique La référence en stylistique - complète : les figures de styles et les procédés littéraires classés, expliqués et illustrés d'exemples empruntés à la littérature française du XVIe au XXIe siècle - actuelle : la stylistique à la lumière de la recherche récente - méthodique : de l'unité sonore du phonème à l'unité énonciative du discours en passant par celles du mot, du syntagme et de la phrase - pratique : les notions essentielles, des renvois, un riche index de 1500 occurrences, des encadrés répondant aux questions terminologiques fréquentes - didactique : la méthode de l'analyse stylistique expliquée pas à pas + cinq exemples de commentaires stylistiques rédigés, à partir de cinq textes littéraires classiques et contemporains La référence des étudiants en Lettres Lettres modernes, Lettres classiques, Grammaire, Sciences du langage, MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation). Prépas. CAPES et Agrégation.

Par Emily Lombardero
Chez De Boeck supérieur

Auteur

Emily Lombardero

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Grammaire

Grevisse de l'étudiant

Emily Lombardero

Paru le 22/08/2025

256 pages

De Boeck supérieur

21,00 €

9782807366282
© Notice établie par ORB
