Aventuriers de Dieu

Anne-Sophie Droulers

Ce cahier à destination de l'enfant accompagne l'année 3 de catéchèse du parcours "Aventuriers de Dieu". Cette troisième année, le parcours propose, en suivant le fil de l'année liturgique, de découvrir l'histoire du Salut et la naissance de l'Eglise. Ce cahier présente des rubriques variées, avec de joyeux pictos très identifiables qui le rendent attractif et clair : - j'écoute, - je réfléchis, - je découvre, - je retiens, - je joue, - je prie, - et moi (pour faire le lien avec sa vie) et même... les défis des aventuriers (bricolages, etc...) Elles permettent à l'enfant de se sentir investi et d'être vraiment actif lors des séances. Pour faciliter le travail des accompagnateurs, le livret comprend aussi les bases des bricolages à réaliser lors des séances : plus besoin de prévoir des photocopies !

Chez Mame

