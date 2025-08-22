Inscription
#Essais

En finir avec les idées fausses sur la laïcité

Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadène

"La laïcité est contre les religions". , "Les signes religieux n'ont rien à faire dans l'espace public". , "A l'école, on n'a pas le droit de parler des religions". , "Il n'existe qu'un seul type de laïcité dans le monde". Objet de fantasmes, la laïcité est régulièrement au coeur de débats médiatiques et politiques. Au risque de briser le fragile équilibre posé par la loi de 1905, de nombreux discours visent à la "durcir" , aux dépens des libertés qu'elle garantit. Ces dernières années, les polémiques à son sujet se sont multipliées, se focalisant essentiellement sur l'islam. Pour sortir des préjugés, il est indispensable de se réapproprier la laïcité telle que définie par le droit et notre histoire en éclaircissant les confusions, déconstruisant les idées reçues et représentations fausses. Face à une instrumentalisation dangereuse de la laïcité, aux contestations et pressions contre la République, ce livre s'attache à définir ce qu'elle rend possible et ce qu'elle interdit, et sous quelles conditions.

Par Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadène
Chez Editions de l'Atelier

|

Auteur

Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadène

Editeur

Editions de l'Atelier

Genre

Sciences politiques

En finir avec les idées fausses sur la laïcité

Nicolas Cadène

Paru le 22/08/2025

176 pages

Editions de l'Atelier

13,50 €

9782708295247
