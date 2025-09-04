Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Osez la lumière !

Loïc Landrau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devenez le héros de votre vie grâce aux plus grands films du cinéma Vous avez peur de prendre la parole en public ? Le stress vous paralyse et vous empêche de révéler votre richesse intérieure ? Vous doutez de votre valeur, de vos qualités, de vos talents au quotidien ? Ce guide pratique vous plonge au coeur des répliques les plus inspirantes du septième art pour attiser le feu qui sommeille en vous. Objectif : passer à l'action, prendre les rênes de votre existence et libérer tout votre potentiel pour franchir un cap dans votre vie personnelle ou professionnelle. De Bruce Lee à Romy Schneider, de Rocky Balboa au Cercle des poètes disparus, en passant par Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, A la recherche du bonheur ou Le Discours d'un roi, découvrez des séquences puissantes, des parcours lumineux, et toute la sagesse de personnages, actrices et acteurs au service de votre réussite. Le meilleur du cinéma et des outils concrets pour vous aider à prendre votre envol et réaliser vos rêves les plus fous !

Par Loïc Landrau
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Loïc Landrau

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Osez la lumière ! par Loïc Landrau

Commenter ce livre

 

Osez la lumière !

Loïc Landrau

Paru le 04/09/2025

160 pages

Editions Jouvence

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889840199
9782889840199
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.