Osez la lumière !

Devenez le héros de votre vie grâce aux plus grands films du cinéma Vous avez peur de prendre la parole en public ? Le stress vous paralyse et vous empêche de révéler votre richesse intérieure ? Vous doutez de votre valeur, de vos qualités, de vos talents au quotidien ? Ce guide pratique vous plonge au coeur des répliques les plus inspirantes du septième art pour attiser le feu qui sommeille en vous. Objectif : passer à l'action, prendre les rênes de votre existence et libérer tout votre potentiel pour franchir un cap dans votre vie personnelle ou professionnelle. De Bruce Lee à Romy Schneider, de Rocky Balboa au Cercle des poètes disparus, en passant par Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, A la recherche du bonheur ou Le Discours d'un roi, découvrez des séquences puissantes, des parcours lumineux, et toute la sagesse de personnages, actrices et acteurs au service de votre réussite. Le meilleur du cinéma et des outils concrets pour vous aider à prendre votre envol et réaliser vos rêves les plus fous !