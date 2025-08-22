"Je voulais ouvrir un magasin où on écoute les histoires des autres. Sous quelque forme que ce soit". Cachée au milieu de vieilles maisons et de petits cafés, la boutique Geulwoll n'est pas une simple papeterie : c'est un magasin de lettres. Et si Hyoyeong avait su cela en arrivant à Séoul, elle n'aurait probablement pas accepté d'y travailler, elle qui ne parvient plus à coucher ses émotions sur le papier. Mais Hyoyeong ne peut s'empêcher d'admirer le courage des clients qui utilisent le service de correspondance anonyme de la boutique pour se confier à des destinataires inconnus. Au contact des habitués qui, semaine après semaine, rédigent avec soin leurs missives, elle retrouve peu à peu l'envie de prendre la plume. Grâce à la magie des mots, réussira-t-elle à se confronter à ses souvenirs les plus douloureux et à s'ouvrir de nouveau aux autres ? Inspiré d'un véritable magasin de Séoul, ce roman touchant rend à l'art épistolaire ses lettres de noblesse. Diplômée de creative writing et de littérature, Baek Seungyeon est un des nouveaux talents de la scène littéraire coréenne. Son premier roman, Le Magasin de lettres de Séoul, a conquis les lecteurs coréens et est en cours de traduction dans 14 pays. Traduit du coréen par Irène Thirouin-Jung