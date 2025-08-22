Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Le magasin de lettres de Séoul

Baek Seungyeon, Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je voulais ouvrir un magasin où on écoute les histoires des autres. Sous quelque forme que ce soit". Cachée au milieu de vieilles maisons et de petits cafés, la boutique Geulwoll n'est pas une simple papeterie : c'est un magasin de lettres. Et si Hyoyeong avait su cela en arrivant à Séoul, elle n'aurait probablement pas accepté d'y travailler, elle qui ne parvient plus à coucher ses émotions sur le papier. Mais Hyoyeong ne peut s'empêcher d'admirer le courage des clients qui utilisent le service de correspondance anonyme de la boutique pour se confier à des destinataires inconnus. Au contact des habitués qui, semaine après semaine, rédigent avec soin leurs missives, elle retrouve peu à peu l'envie de prendre la plume. Grâce à la magie des mots, réussira-t-elle à se confronter à ses souvenirs les plus douloureux et à s'ouvrir de nouveau aux autres ? Inspiré d'un véritable magasin de Séoul, ce roman touchant rend à l'art épistolaire ses lettres de noblesse. Diplômée de creative writing et de littérature, Baek Seungyeon est un des nouveaux talents de la scène littéraire coréenne. Son premier roman, Le Magasin de lettres de Séoul, a conquis les lecteurs coréens et est en cours de traduction dans 14 pays. Traduit du coréen par Irène Thirouin-Jung

Par Baek Seungyeon, Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung
Chez Nami

|

Auteur

Baek Seungyeon, Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

Editeur

Nami

Genre

Littérature coréenne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le magasin de lettres de Séoul par Baek Seungyeon, Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

Commenter ce livre

 

Le magasin de lettres de Séoul

Baek Seungyeon trad. Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

Paru le 22/08/2025

384 pages

Nami

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493816986
9782493816986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.