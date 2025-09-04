32 dents là-dedans

Sourire, chanter, croquer dans une pomme... Tout le monde a des dents même les limaces des mers ! Mais pour quoi faire ? Sais-tu pourquoi certaines personnes portent un dentier ? Ou si les Vikings avaient beaucoup de caries ? D'après toi, quel animal utilise ses dents pour injecter du venin et lequel a le plus grand nombre de dents ? Les humains adultes ont 32 dents, et certains animaux beaucoup plus. Comme les empreintes digitales, les dents sont propres à chaque individu ! Chacune a sa fonction, sa forme et sa particularité. Les dents nous aident à sourire, à parler et à manger. Elles poussent deux fois chez les humains et jusqu'à 30 000 fois chez les requins ! Avec ce livre, découvre pourquoi les dents sont si importantes et comment en prendre soin. Ecrit par un dentiste pédiatrique, ce documentaire amusant propose également des jeux, un quiz et des recettes de cuisine garanties sans sucre ajouté ! Dès 6 ans.