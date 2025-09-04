Inscription
#Roman étranger

Vibrato

Serge Chauvin, Teju Cole

ActuaLitté
Dans une brocante du Maine, Tunde déniche un masque africain à l'origine trouble : a-t-il plus de valeur s'il a été arraché à sa culture, ou fabriqué par un artisan pour un touriste blanc ? Quel oeil poser aujourd'hui sur un tableau de Turner représentant un sinistre navire aux esclaves ? Et sur une oeuvre spoliée par les nazis ? Tunde passe le monde au crible de son esprit agile et sensible. En surgit "Vibrato", méditation sur notre regard occidental pétri de préjugés, analyse virtuose et passionnée de ce que la musique peut nous faire, de Bach à Coltrane en passant par les grands musiciens maliens ; histoire d'amour et de deuil aussi, racontée dans une écriture à la grâce envoûtante. Teju Cole est un véritable humaniste du 21e siècle, "l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération" selon Salman Rushdie.

Par Serge Chauvin, Teju Cole
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Serge Chauvin, Teju Cole

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature anglo-saxonne

Vibrato

Teju Cole trad. Serge Chauvin

Paru le 04/09/2025

256 pages

Editions Zoé

22,00 €

ActuaLitté
9782889075409
© Notice établie par ORB
