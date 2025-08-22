Inscription
Written in Icing

Arizona Brooks

Des personnages attachants et authentiques, une romance émouvante qui donne envie de mordre la vie à pleine dents. Au décès de sa grand-mère, Erik est obligé de mettre sa vie entre parenthèses et de revenir en Norvège, là où il est né, pour régler la succession. Une fois sur place, il tombe sur celle qu'il ne pensait jamais revoir : Adéa, son amour de jeunesse. Adéal a accompli ses rêves : elle est à la tête de sa pâtisserie et régale ses clients de ses savoureuses créations. L'amour ? Il n'a pas sa place dans sa vie, seul Casse-Noisette, son chat, a réussi à atteindre son coeur meurtri. Mais quand Erik entre dans sa pâtisserie, elle comprend qu'elle se trompait. Il y a un rêve qu'elle n'a jamais réalisé : lui. Comment réparer le passé quand on n'a que quelques semaines ? Comment faire confiance quand on a été trahi ? Et comment concilier deux vies que tout oppose ? Il suffit parfois d'une simple lettre pour tout changer...

Par Arizona Brooks
Chez Alter Real éditions

Auteur

Arizona Brooks

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

Written in Icing

Arizona Brooks

Paru le 22/08/2025

282 pages

Alter Real éditions

17,90 €

9782385754808
