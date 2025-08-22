Une furie dans le jeu

Une série toujours aussi hilarante. Fous rire et bonne humeur garantis ! Bienvenue à Chipping Cheddar, où les surnaturels sont cachés à la vue de tous. Je passe mes journées à attraper des démons et à les renvoyer dans l'Autre Monde, là où est leur place. Ma grand-mère, elle, passe ses journées à attraper des petits monstres sur Little Critters, son jeu préféré. On ne vit clairement pas dans le même monde ! Sauf que son monde et le mien sont sur le point d'entrer en collision... . Un des sorts de Grand-mère tourne mal et les Little Critters s'échappent du jeu ! Pire, ils envahissent les rues tranquilles de Chipping Cheddar. C'est la catastrophe ! Me voilà obligée de faire équipe avec ma famille pour les retrouver. Ces petites bêbêtes ont peut-être l'air inoffensive dans l'application, mais dans la vraie vie... eh bien, ce sont des monstres terrifiants ! Est-ce que je vais réussir à les attraper avant qu'elles rendent tous les habitants complètement fous ?