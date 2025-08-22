Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Friends Trap

Paule Destin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une rom-com qui sent bon le soleil, la plage et les cocktails ! Les opposés s'attirent, c'est bien connu ! Etre trahie par son petit-ami et accessoirement collègue de travail : Check. Perdre son boulot : Check. Avoir une vie de m... : Check. Le coeur brisé, sans emploi, Danica accepte sans hésiter d'être le témoin de mariage de sa meilleure amie. C'est l'idéal pour se changer les idées. A un détail près : William, le témoin du futur marié. Beaucoup trop séduisant au goût de Danica, il enchaîne fête et conquêtes et mène une vie dissolue. Tout le contraire de son quotidien bien organisé et rangé. C'est simple, elle le déteste, et il le lui rend bien. Tenir le temps du mariage va être difficile... Mais la future mariée décide de tout annuler la veille de la cérémonie ! Pour sauver le mariage de leurs meilleurs amis, Danica et William vont devoir mettre leur animosité de côté et apprendre à faire équipe. Après tout, l'orgueil et les préjugés n'ont jamais fait bon ménage, n'est-ce pas ? Voyagez de Paris à l'île Saint-Barthélemy avec Danica et William, et n'oubliez pas, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas !

Par Paule Destin
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Paule Destin

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Friends Trap par Paule Destin

Commenter ce livre

 

Friends Trap

Paule Destin

Paru le 22/08/2025

252 pages

Alter Real éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754600
9782385754600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.