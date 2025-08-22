Friends Trap

Une rom-com qui sent bon le soleil, la plage et les cocktails ! Les opposés s'attirent, c'est bien connu ! Etre trahie par son petit-ami et accessoirement collègue de travail : Check. Perdre son boulot : Check. Avoir une vie de m... : Check. Le coeur brisé, sans emploi, Danica accepte sans hésiter d'être le témoin de mariage de sa meilleure amie. C'est l'idéal pour se changer les idées. A un détail près : William, le témoin du futur marié. Beaucoup trop séduisant au goût de Danica, il enchaîne fête et conquêtes et mène une vie dissolue. Tout le contraire de son quotidien bien organisé et rangé. C'est simple, elle le déteste, et il le lui rend bien. Tenir le temps du mariage va être difficile... Mais la future mariée décide de tout annuler la veille de la cérémonie ! Pour sauver le mariage de leurs meilleurs amis, Danica et William vont devoir mettre leur animosité de côté et apprendre à faire équipe. Après tout, l'orgueil et les préjugés n'ont jamais fait bon ménage, n'est-ce pas ? Voyagez de Paris à l'île Saint-Barthélemy avec Danica et William, et n'oubliez pas, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas !