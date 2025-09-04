La guérison spirituelle

Et si la guérison ne relevait pas uniquement de la médecine ? Face aux guérisons inexpliquées, la médecine occidentale parle plus volontiers de rémission que de miracle et rechigne à intégrer la spiritualité à ses soins. Par des exemples concrets vécus au cours de sa longue carrière de médecin anesthésiste-réanimateur et des témoignages émouvants de personnes qu'il a lui-même placées sous hypnose, le docteur Charbonier partage ici ses époustouflantes expériences. Tous ces récits incitent à penser qu'il ne faut jamais perdre espoir et que face à n'importe quelle maladie, aussi grave soit-elle, une guérison spirituelle reste toujours possible. Ce livre répond à bon nombre de questions que la médecine élude, telles que : - Pourquoi certains guérissent-ils et d'autres pas ? - Comment réagir au mieux quand le pire est annoncé ? - Comment fonctionne le pouvoir guérisseur des magnétiseurs et des barreurs de feu ? - Pourquoi et comment le stress peut-il être bon pour la santé ? - Est-il utile de prier pour guérir, et comment doit-on le faire ? - Pourquoi l'hypnose ne fonctionne-t-elle pas chez tout le monde ? A l'instar de Copernic, qui a su renverser les croyances scientifiques de son époque en soutenant que la Terre n'était pas le centre de l'univers et que le Soleil ne tournait pas autour d'elle, cet ouvrage démontre que le cerveau n'est pas le centre de la conscience mais se comporte plutôt comme un simple récepteur sélectif d'informations extraneuronales. Ce livre révolutionne également les concepts habituels du fonctionnement de l'hypnose en révélant que les informations recueillies dans ces états particuliers de conscience ne sont pas toutes stockées dans le cerveau ou dans l'inconscient - comme le pensaient Freud, Jung ou même Erickson -, mais que celles-ci viennent parfois d'une source extraneuronale dont l'origine reste encore mystérieuse.