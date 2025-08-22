Inscription
#Imaginaire

L'autre monde

Julie Meleck Moncel

ActuaLitté
Un monde peuplé de créatures terrifiantes, une secte effrayante, une idylle naissante et beaucoup de mystère : un UF à ne pas rater. Rose, jeune photographe française, meurt brutalement lors d'une mission à Londres. Quelques heures plus tard, elle revient à la vie. Miracle ? Rose ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose a changé. Elle a changé. Rose peut désormais communiquer avec les morts ! Bénédiction ou malédiction ? Kaleb, un mystérieux et séduisant britannique aux yeux bleu azur rencontré lors d'un shooting photo, semble décidé à l'aider. Mais pourquoi ? Peut-elle lui faire confiance ? Il est auréolé de mystère et semble ... . différent. En plus d'être diablement attirant ! De toute façon, elle n'a pas le choix, lui seul semble capable de l'aider. Ensemble, ils enquêtent et ce qu'ils découvrent lui fait froid dans le dos : une secte ancienne, vouant un culte aux divinités celtes, compte se servir d'elle pour servir ses sombres desseins. Rose apprend à ses dépens que le monde surnaturel existe, et qu'il est peuplé de créatures terrifiantes !

Par Julie Meleck Moncel
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Julie Meleck Moncel

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

L'autre monde

Julie Meleck Moncel

Paru le 22/08/2025

324 pages

Alter Real éditions

19,00 €

9782385754037
© Notice établie par ORB
