L’oracle des reflets de ton âme

A la rencontre de vos vies antérieures Et si vos blocages, peurs ou schémas répétitifs trouvaient leur origine bien avant votre naissance ? En explorant vos mémoires de vies passées, cet oracle vous révèle vos blessures anciennes, vos forces oubliées, vos héritages familiaux et votre mission d'âme. Vous allez découvrir qui vous étiez, quels rôles vous avez joués et quels liens vous avez tissés autrefois. Vous pourrez alors vous libérer et entamer une profonde transformation. Pour vous guider, de puissants tirages vous accompagnent : les tirages des échos du passé, de la guérison spirituelle, de la roue du destin, des trois blessures de l'âme ainsi que des tirages magiques. Lorelène Fantino est médium et thérapeute et partage sa passion sur les réseaux sociaux. Elle est l'autrice de plusieurs oracles à succès publiés aux éditions Animae. Cindy Blanchot est illustratrice passionnée par l'artthérapie.