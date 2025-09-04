Inscription
Sargent

Thierry Grillet

Une monographie complète à seulement 11, 95 ? sur l'artiste américain John Singer Sargent ! Langues incluses : FR, EN, DE, NL, IT, ES. John Singer Sargent, peintre virtuose et portraitiste prisé, a su capturer l'âme et la personnalité des élites de son époque. Ce livre met en lumière son génie artistique à travers une sélection d'oeuvres majeures, des portraits de célébrités à ses célèbres aquarelles. Alliant précision technique et sensibilité, Sargent a su marier l'élégance des grandes sociétés de la Belle Epoque avec la finesse de ses représentations, qu'elles soient en studio ou en plein air. Ce Carré d'Art propose une immersion complète dans l'oeuvre d'un artiste dont l'héritage transcende les époques et les styles. Un livre incontournable pour tous les amateurs d'art et d'histoire.

Par Thierry Grillet
Chez Editions Place des Victoires

Auteur

Thierry Grillet

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Monographies

Sargent

Thierry Grillet

Paru le 18/09/2025

192 pages

Editions Place des Victoires

11,95 €

9782809909876
