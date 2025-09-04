Cabot est probablement le chien le plus gentil du monde. Cependant, lorsqu'une créature inconnue - et très impolie - l'enferme à l'extérieur de sa propre niche, il est confronté à un sérieux dilemme. Pour récupérer son doudou bien-aimé, Arthur, Cabot doit agir de manière contraire à sa nature douce et accommodante. Il tente plusieurs approches pour convaincre l'intrus de lui rendre son précieux doudou, sans succès. Cabot réalise alors qu'il doit adopter une stratégie plus astucieuse pour surmonter cette épreuve inattendue...