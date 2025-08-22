Inscription
Joni Mitchell

Edouard Graham, Norman Seeff

Fille des Grandes Plaines de l'Ouest canadien, Joni Mitchell n'a cessé, en plus de cinquante ans d'un parcours de pionnière, d'être là où on ne l'attendait pas. Née en 1943 dans l'Alberta, elle conquiert à vingt-cinq ans la Californie du Flower Power avec des chansons qui transcendent le folk. L'amplitude de sa voix cristalline, son lyrisme, ses accordages alternatifs à la guitare et l'originalité de ses compositions fascinent alors un Eric Clapton ou un Jimi Hendrix. Mais si Mitchell a écrit "Woodstock" , elle explore ensuite les terres du rock, du jazz et de la fusion. Ses textes font la part belle à la complexité des sentiments et à l'introspection, mais dénoncent aussi la cupidité et le consumérisme. En dix-neuf albums studio, celle qui a joué avec Herbie Hancock et Peter Gabriel, inspiré Prince, Björk et Janet Jackson, a modifié le cours de l'histoire de la musique.

Par Edouard Graham, Norman Seeff
Chez Le mot et le reste

Auteur

Edouard Graham, Norman Seeff

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

Joni Mitchell

Edouard Graham

Paru le 22/08/2025

416 pages

Le mot et le reste

27,00 €

9782384316809
© Notice établie par ORB
