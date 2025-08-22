Formé par Mohammed et Mokhtar Amini à Rillieux-la-Pape, dans l'agglomération lyonnaise, rejoints par le chanteur Rachid Taha puis par Jérome Savy et divers autres musiciens, Carte de séjour défend un "rock métissé" , engagé contre le racisme et pour la justice sociale. Le braconnage de la langue (un arabe de banlieue mâtiné d'anglicismes et de parlers populaires lyonnais baptisé "rhorho") et des sons est au coeur de l'aventure de cet ensemble musical mêlant sonorités électriques et instrumentations traditionnelles du Maghreb. Contemporain des luttes des descendants d'immigrés, telles que la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, Carte de séjour exprime, durant la décennie 1980, une forme originale de création musicale et de résistance aux assignations identitaires. Ce livre retrace, grâce à de nombreux témoignages et archives inédites, l'histoire d'un groupe qui fut aussi l'ambassadeur d'une certaine culture cosmopolite, en Europe et au Maghreb et qui influencera nombre d'artistes de la scène internationale pop-rock et rap.