Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Carte de séjour

Philippe Hanus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Formé par Mohammed et Mokhtar Amini à Rillieux-la-Pape, dans l'agglomération lyonnaise, rejoints par le chanteur Rachid Taha puis par Jérome Savy et divers autres musiciens, Carte de séjour défend un "rock métissé" , engagé contre le racisme et pour la justice sociale. Le braconnage de la langue (un arabe de banlieue mâtiné d'anglicismes et de parlers populaires lyonnais baptisé "rhorho") et des sons est au coeur de l'aventure de cet ensemble musical mêlant sonorités électriques et instrumentations traditionnelles du Maghreb. Contemporain des luttes des descendants d'immigrés, telles que la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, Carte de séjour exprime, durant la décennie 1980, une forme originale de création musicale et de résistance aux assignations identitaires. Ce livre retrace, grâce à de nombreux témoignages et archives inédites, l'histoire d'un groupe qui fut aussi l'ambassadeur d'une certaine culture cosmopolite, en Europe et au Maghreb et qui influencera nombre d'artistes de la scène internationale pop-rock et rap.

Par Philippe Hanus
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Philippe Hanus

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Musiques du monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carte de séjour par Philippe Hanus

Commenter ce livre

 

Carte de séjour

Philippe Hanus

Paru le 22/08/2025

312 pages

Le mot et le reste

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384316755
9782384316755
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.