Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Agenda pour profiter de sa retraite

Editions 365

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Organisez votre vie de retraité avec cet agenda spécial retraite millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2026. Retrouver une double-page par semaine avec de grandes cases pour noter toutes vos informations et rendez-vous. Chaque semaine, découvrez les menus de la semaine et la liste de courses prédécoupée à détacher. En bonus : conseils budgets, calendrier des activités, calendrier de jardinage, fruits et légumes de saison, emploi du temps des petits enfants, idées voyages... 2 pages de stickers pour avoir les infos importantes en un clin d'oeil Agenda millésimé de janvier à décembre 2026

Par Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda pour profiter de sa retraite par Editions 365

Commenter ce livre

 

Agenda pour profiter de sa retraite

Editions 365

Paru le 22/08/2025

184 pages

Editions 365

13,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383826972
9782383826972
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.