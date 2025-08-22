Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'agenda ma vie bien organisée

Yolande Six

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien s'organiser dans la bonne humeur, c'est désormais possible grâce à l'agenda de ma vie bien organisée pocket 2026 ! Retrouvez ce sublime agenda de poche illustré par Mademoiselle Yo, avec une grande double-page par semaine pour noter vos rendez-vous et activités, mais aussi des idées de petits bonheurs à s'accorder, vos envies, les restaurants à tester, les livres à lire, des défis à se lancer... Et à la fin de votre agenda, découvrez plein de pages bonus pour noter : - Les dîners à organiser - Les jolies choses de l'année - 2 pages de stickers pour décorer votre agenda Agenda millésimé sur 12 mois, de janvier 2026 à décembre 2026

Par Yolande Six
Chez Editions 365

|

Auteur

Yolande Six

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'agenda ma vie bien organisée par Yolande Six

Commenter ce livre

 

L'agenda ma vie bien organisée

Yolande Six

Paru le 22/08/2025

200 pages

Editions 365

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383826941
9782383826941
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.