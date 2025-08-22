L'agenda ma vie bien organisée

Bien s'organiser dans la bonne humeur, c'est désormais possible grâce à l'agenda de ma vie bien organisée pocket 2026 ! Retrouvez ce sublime agenda de poche illustré par Mademoiselle Yo, avec une grande double-page par semaine pour noter vos rendez-vous et activités, mais aussi des idées de petits bonheurs à s'accorder, vos envies, les restaurants à tester, les livres à lire, des défis à se lancer... Et à la fin de votre agenda, découvrez plein de pages bonus pour noter : - Les dîners à organiser - Les jolies choses de l'année - 2 pages de stickers pour décorer votre agenda Agenda millésimé sur 12 mois, de janvier 2026 à décembre 2026