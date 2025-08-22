Inscription
Carnet de cave

Editions 365

ActuaLitté
Un carnet original et très pratique où l'on peut enfin répertorier et retrouver toutes les informations sur le vin conservé dans sa cave ! Découvrez d'abord une partie théorique avec : - Une dizaine de pages d'explication destinées à apprendre à créer sa cave parfaite - Des pages d'inventaires de cave pour dresser précisément le contenu de sa cave Puis une partie pratique avec : - Des fiches d'identités à compléter pour tous les vins de sa cave : provenance, gestion et conservation. A savoir : les fiches d'identité sont séparées par typologie de vins (vins rouges, vins blancs, vin rosés, champagnes et vins pétillants, et spiritueux) pour maximiser l'efficacité de l'organisation de sa cave. - 2 pages de stickers pour personnaliser au mieux son carnet ! Carnet non-millésimé.

Par Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Livres de cave

Carnet de cave

Editions 365

Paru le 22/08/2025

216 pages

Editions 365

13,95 €

ActuaLitté
9782383826460
© Notice établie par ORB
