Comment j'ai réussi médecine

Une bonne méthode en plus de la connaissance du cours c'est le succès garanti ! Avec 35 fiches et beaucoup de pédagogie, réussir ses études de santé ne sera qu'une formalité. Dans cet ouvrage, vous ne trouverez pas d'exercices corrigés, pas d'articles recyclés. Vous trouverez une méthode claire, synthétisée, schématisée, et des conseils qui ne sont jamais abordés dans les autres livres. Il se compose de deux parties : - Mon orientation, suis-je prêt pour des études supérieures et surtout, pour les études médicales ? - Préparation, routine et méthodes d'apprentissage et de révision : quelle est la recette de la réussite ?