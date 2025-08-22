Inscription
Le grand livre de la famille

Editions 365

ActuaLitté
Découvrez notre classeur spécialement conçu pour regrouper les informations de toutes la famille. Divisé en 12 parties séparées par des intercalaires, la famille pourra organiser toutes les informations utiles selon la catégorie : logement, santé, enfants, parents, école, budget, animaux, véhicule, transport, vacances, infos utiles, notes. Retrouvez dans chaque partie des tableaux et encadrés à remplir directement. Ce bel objet fait office également de mémoire pour toute la famille.

Par Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Vie de famille

Le grand livre de la famille

Editions 365

Paru le 22/08/2025

224 pages

Editions 365

25,00 €

9782383825692
© Notice établie par ORB
