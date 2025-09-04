Se nourrir autrement

L'ouvrage propose une approche simple, économique et efficace pour nourrir son corps et son esprit autrement. L'alimentation joue un rôle crucial dans la mémoire, la concentration, les émotions et le sommeil, essentiels à l'apprentissage. Cet ouvrage fournit des conseils en naturopathie et en nutrition pour adopter une hygiène alimentaire bénéfique à la fois pour la santé et les résultats scolaires. Des recettes adaptées aux besoins d'apprentissage, des astuces pour préparer des repas équilibrés à moindre coût, et des "bons plans" pour trouver des ingrédients sains sont proposés tout au long du livre. En mettant l'accent sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, il montre que bien manger n'est pas un luxe, mais un levier essentiel pour réussir ses études et sa vie quotidienne. Le tout est agrémenté de solutions pratiques, comme le système de Bento, pour éviter les cantines insatisfaisantes et les repas industriels.