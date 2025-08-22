Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Mon grand guide de l'astrologie

Justine Laburiau, Elodie Poiret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez au coeur de l'astrologie : un voyage captivant entre mythes, symboles et influences célestes pour mieux comprendre votre destin. Et si vous appreniez à vous lire comme on lit dans les étoiles ? L'astrologie n'est ni une science figée, ni un simple art divinatoire. C'est un langage ancien, symbolique et vivant - une boussole intérieure qui nous aide à mieux nous comprendre, à nous relier au monde et à donner du sens à notre parcours. Ce guide vous propose une plongée au coeur de l'univers astrologique : des origines de la discipline aux fondements du thème astral, en passant par les signes, les planètes, les maisons et leurs infl uences dans les différents domaines de la vie. Grâce à des explications éclairées et des clés d'interprétation progressives, vous apprendrez à lire votre propre carte du ciel, votre personnalité, vos élans, vos relations, vos choix - et à reconnaître les grands cycles qui rythment votre chemin. Et parce que le langage des astres entre en résonance avec d'autres sagesses symboliques, ce guide ouvre aussi des passerelles vers la numérologie et le tarot, pour éveiller votre intuition et enrichir votre regard intérieur. Ce livre est une invitation à lever les yeux vers le ciel pour mieux entendre ce qui vibre en vous. Un compagnon bienveillant pour dialoguer avec les étoiles... et avec vous-même. Avec un glossaire, un index et une table des matières en fin d'ouvrage

Par Justine Laburiau, Elodie Poiret
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Justine Laburiau, Elodie Poiret

Editeur

Merci les Livres

Genre

Astrologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon grand guide de l'astrologie par Justine Laburiau, Elodie Poiret

Commenter ce livre

 

Mon grand guide de l'astrologie

Justine Laburiau, Elodie Poiret

Paru le 22/08/2025

256 pages

Merci les Livres

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383558118
9782383558118
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.