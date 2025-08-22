Mon grand guide de l'astrologie

Plongez au coeur de l'astrologie : un voyage captivant entre mythes, symboles et influences célestes pour mieux comprendre votre destin. Et si vous appreniez à vous lire comme on lit dans les étoiles ? L'astrologie n'est ni une science figée, ni un simple art divinatoire. C'est un langage ancien, symbolique et vivant - une boussole intérieure qui nous aide à mieux nous comprendre, à nous relier au monde et à donner du sens à notre parcours. Ce guide vous propose une plongée au coeur de l'univers astrologique : des origines de la discipline aux fondements du thème astral, en passant par les signes, les planètes, les maisons et leurs infl uences dans les différents domaines de la vie. Grâce à des explications éclairées et des clés d'interprétation progressives, vous apprendrez à lire votre propre carte du ciel, votre personnalité, vos élans, vos relations, vos choix - et à reconnaître les grands cycles qui rythment votre chemin. Et parce que le langage des astres entre en résonance avec d'autres sagesses symboliques, ce guide ouvre aussi des passerelles vers la numérologie et le tarot, pour éveiller votre intuition et enrichir votre regard intérieur. Ce livre est une invitation à lever les yeux vers le ciel pour mieux entendre ce qui vibre en vous. Un compagnon bienveillant pour dialoguer avec les étoiles... et avec vous-même. Avec un glossaire, un index et une table des matières en fin d'ouvrage