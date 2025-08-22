C'est l'heure de la rentrée... et surtout de la récré avec ce nouveau numéro de Georges ! Sortez votre magazine et vos plus beaux stylos, voici le sommaire. Dans la première partie, celle des histoires, on accueille une nouvelle grande BD de Sébastien Touache avec plein de camarades, de blagues et un univers hypervitaminé. Puis, on retrouve Panpi et Gorri toujours préoccupés par le goûter, une BD qui nous raconte la création de l'école et un reportage autour d'un métier fou : créatrice de cour de récréation. Dans la seconde partie, en route pour les jeux : de la marelle à la toupie, on fait le tour des jeux d'hier et d'aujourd'hui, on décore les murs de la cour de la récré, on crée une comptine et on cherche des poux aux copains et copines ! Comme si vous y étiez quoi, et c'est sans oublier le paper toy spécial terrain de billes ! Pour finir, dans la 3ème partie, on bricolera des avions en papier en un temps record, on fabriquera une pâte à prout gluante et bien dégoutante et on se régalera de cochonneries sucreries.