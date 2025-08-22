La cyberenquêtrice et les triplés royaux

Dans un 2023 alternatif, la technologie "Your Forma" enregistre tout ce qu'un individu voit, entend ou ressent, et permet d'enquêter sur des crimes en accédant aux souvenirs. Après avoir résolu leur première affaire, Echika et son assistant androïde Harold sont prêts à reprendre du service, quand la police londonienne vient arrêter ce dernier pour le soumettre à un interrogatoire ? : plusieurs personnes impliquées dans la confection des amicus RF ont été agressées, et toutes affirment que leur agresseur est Harold...