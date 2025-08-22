Inscription
La cyberenquêtrice et les triplés royaux

Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata, Clément Lauley

Dans un 2023 alternatif, la technologie "Your Forma" enregistre tout ce qu'un individu voit, entend ou ressent, et permet d'enquêter sur des crimes en accédant aux souvenirs. Après avoir résolu leur première affaire, Echika et son assistant androïde Harold sont prêts à reprendre du service, quand la police londonienne vient arrêter ce dernier pour le soumettre à un interrogatoire ? : plusieurs personnes impliquées dans la confection des amicus RF ont été agressées, et toutes affirment que leur agresseur est Harold...

Par Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata, Clément Lauley
Chez Véga

|

Auteur

Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata, Clément Lauley

Editeur

Véga

Genre

Light novel

La cyberenquêtrice et les triplés royaux

Kikuishi Mareho trad. Clément Lauley

Paru le 22/08/2025

296 pages

Véga

14,50 €

9782379508974
© Notice établie par ORB
