Almanach Marmiton Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? L'indispensable almanach Marmiton pour se régaler toute l'année ! C'est la question qui revient chaque jour : qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Faites le plein d'idées avec Marmiton et découvrez une recette par jour, simple à réaliser, avec des produits de saison et des plats équilibrés. Curry de pois chiches, filets de cabillaud à la florentine, cordons bleus, riz sauté à l'indienne, quatre-quarts miel et cannelle, banana bread, panna cotta coco et fruits rouges... Découvrez aussi au fil des pages des histoires amusantes, des infos sur les ingrédients, des jeux, des astuces anti-gaspi, des conseils de chef... Des recettes rapides, faciles et gourmandes : l'Almanach Marmiton vous facilite la vie au quotidien ! 365 IDEES POUR CUISINER TOUTE L'ANNEE