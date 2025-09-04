Mon journal

Zoé Clauzure a été nommée Girl of the Year 2025 par le Time pour son engagement contre le harcèlement scolaire ! Pas facile quand on doit jongler entre sa vie d'ado, de famille, au collège ou entre amis ! Dans ce journal amusant et ludique, tu trouveras des inspirations, des astuces pour t'organiser, des conseils, adresses et numéros utiles en cas de besoin. Ce sera ton journal, tu pourras écrire, dessiner et te confier. Garde le sourire, et ne remets jamais en cause qui tu es : tu es géniale !