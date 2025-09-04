Inscription
#Essais

Mon journal

Zoe Clauzure

ActuaLitté
Zoé Clauzure a été nommée Girl of the Year 2025 par le Time pour son engagement contre le harcèlement scolaire ! Pas facile quand on doit jongler entre sa vie d'ado, de famille, au collège ou entre amis ! Dans ce journal amusant et ludique, tu trouveras des inspirations, des astuces pour t'organiser, des conseils, adresses et numéros utiles en cas de besoin. Ce sera ton journal, tu pourras écrire, dessiner et te confier. Garde le sourire, et ne remets jamais en cause qui tu es : tu es géniale !

Par Zoe Clauzure
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Zoe Clauzure

Editeur

Michel Lafon

Genre

Vie de famille

Mon journal

Zoe Clauzure

Paru le 04/09/2025

128 pages

Michel Lafon

12,95 €

ActuaLitté
9782749962146
© Notice établie par ORB
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.