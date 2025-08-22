Inscription
#Album jeunesse

Charlie, la fée du logis

Nadja Belhadj, Katerina Gorelik

Charlie est une vraie fée du logis. Elle adore la propreté et les maisons bien rangées. A tel point que son travail, c'est de nettoyer la maison de ses voisins. Alors chaque jour de la semaine, elle se rend chez eux et range tout ce qui lui passe sous la main. Aucun grain de poussière ne survit à son passage. Son travail est tant apprécié que chacun en profite pour lui demander de retrouver des objets disparus. Tasse, têtards, chaussures, clés, coquetier, oeufs, rien n'échappe à sa vigilance ! Mais à la fin de la semaine, c'est une Charlie fatiguée qui rentre chez elle... Mince, sa maison aussi doit être à nouveau nettoyer ! Tant pis, Charlie se reposera plus tard ! Dans ce cherche et trouve, le lecteur aide cette adorable souris à retrouver les objets perdus dans chaque maison. Le lecteur n'a pas fini de s'amuser !

Par Nadja Belhadj, Katerina Gorelik
Chez Saltimbanque Editions

Auteur

Nadja Belhadj, Katerina Gorelik

Editeur

Saltimbanque Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Charlie, la fée du logis

Katerina Gorelik trad. Nadja Belhadj

Paru le 22/08/2025

48 pages

Saltimbanque Editions

13,90 €

9782378013530
