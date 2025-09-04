Retour aux sources

Alex, la quarantaine fringante, a tout plaqué avec une seule idée en tête : rentrer dans sa ville natale pour y écrire un roman. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Entre Charlène et Adèle, les deux lesbiennes du bar Le Perroquet Bleu, Sandrine, la bombe qui a décidé de lui mettre le grappin dessus et sait très bien comment attirer un homme dans ses filets, et surtout l'incroyable Niki, libertine bisexuelle qui va lui faire vivre les fantasmes les plus extrêmes, il ne sait plus où donner de la tête, le pauvre Alex. De la tête... et du reste ! Dans Les Initiatrices, vous l'aurez compris, ce sont les femmes qui mènent la danse - et il s'agit d'une danse endiablée, à la mesure de leur appétit sans limite. Après Les Vices de Camille, Jules Fontaine signe avec Les Initiatrices son deuxième roman aux Nouveaux Interdits. Il y explore une sexualité débridée, tout entière dévolue au désir, au plaisir et à la joyeuse découverte de soi, dans une ambiance qui oscille entre feel-good et dérapages contrôlés vers les zones plus obscures de l'érotisme.