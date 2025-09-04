Inscription
#Roman francophone

Vicieuses villageoises

Alain Barriol

L'épicière se cambra pour appuyer ses fesses contre la cuisse de Serge. " Elle me cherche, ou quoi ? " se demanda le jeune homme. A tout hasard, il laissa sa main descendre le long de la croupe charnue et lui murmura : " L'amour libre, vous connaissez, Madame ? ". Et comme elle jouait (mal) les naïves, il entreprit de le lui enseigner... Voyant qu'elle ne demandait qu'à s'instruire, il appela son copain à la rescousse. Décidément, ces villageoises trompaient bien leur monde ! Mais elles ne vous tromperont pas, vous, amis lecteurs... si vous savez les prendre aussi bien que l'auteur.

Alain Barriol
Media 1000

|

Auteur

Alain Barriol

Editeur

Media 1000

Genre

Littérature X

Vicieuses villageoises

Alain Barriol

Paru le 04/09/2025

128 pages

Media 1000

7,90 €

9782744823466
