#Roman étranger

L'homme aux deux visages

Clément Baude, Viet Thanh Nguyen

ActuaLitté
Un évènement ! Tous nos parents auraient dû faire un film de leur vie. Du moins, mes parents auraient dû. Viet Than Nguyen a quatre ans quand sa famille fuit le Vietnam après l'offensive communiste pour immigrer aux Etats-Unis. Séparé de son frère et de ses parents, placé en famille d'accueil, il ne retrouve les siens que plusieurs années après, à San José, en Californie, où ses parents ont ouvert une supérette vietnamienne, recréant autour d'eux un peu de leurs racines. Mais cet American Dream, si rutilant soit-il, masque une violence sourde. Les Nguyen, cibles de fréquentes agressions, se tuent à la tâche et peinent à s'intégrer à un pays qui les renvoie éternellement à leur statut d'étrangers. Leur réussite, ce sera leurs fils. L'aîné a fait d'excellentes études de médecine à Harvard. Le plus jeune, Viet Thanh, est devenu professeur de littérature, puis écrivain, avant d'obtenir le prix Pulitzer pour Le Sympathisant. Récit haletant d'une vie de lutte et de tourments, réquisitoire magistral contre une Amérique impitoyable envers ses minorités, L'Homme aux deux visages est aussi une lettre d'amour d'un fils à ses parents et, au-delà, à tous celles et tous ceux que la vie a forcés à quitter leur pays, leur histoire, leur identité.

Par Clément Baude, Viet Thanh Nguyen
Chez Belfond

|

Auteur

Clément Baude, Viet Thanh Nguyen

Editeur

Belfond

Genre

Littérature anglo-saxonne

L'homme aux deux visages

Viet Thanh Nguyen trad. Clément Baude

Paru le 04/09/2025

320 pages

Belfond

22,00 €

9782714403650
