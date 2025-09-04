Inscription
Mélusine

Audrey Fella

Un texte à la fois historique, mythique, spirituelle et sociétale sur la grande figure féminine qu'est Mélusine. Cet ouvrage d'Audrey Fella traite le mythe de Mélusine, figure complexe et emblématique de la mythologie. A travers ce livre, l'auteure explore les multiples dimensions de ce personnage hybride, à la fois femme et fée, et interroge les représentations de la féminité, du pouvoir et de l'indépendance à travers l'histoire. Mélusine, souvent perçue comme une figure monstrueuse ou en marge de la société, devient ici un symbole de résistance et d'émancipation, incarnant une féminité libre, complexe et mystérieuse. Audrey Fella décortique les éléments culturels, historiques et littéraires qui ont façonné cette image et offre une analyse pointue de la manière dont les récits féminins sont souvent déformés ou réprimés. Cet essai, à la fois érudit et accessible, invite à repenser les stéréotypes de genre et les mythes qui ont façonné la place des femmes dans la culture et l'imaginaire collectif.

Par Audrey Fella
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Audrey Fella

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Symbolisme

Paru le 04/09/2025

