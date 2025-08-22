Elisée Reclus & la solidarité terrestre

"Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent". Géographe visionnaire, voyageur au long cours, militant socialiste puis anarchiste, poète, végétarien précoce, Elisée Reclus (1830-1905) appartient à cette trop rare catégorie d'intellectuel·les dont les actes coïncident avec les principes défendus dans leurs écrits. Penseur engagé, il prit part à tous les débats politiques et scientifiques du XIXe siècle, se liant aussi bien à Bakounine et Louise Michel qu'à Darwin. Il apporta aux luttes sociales de son temps sa touche propre : la prise en compte de notre environnement naturel commun. Pour Reclus, les humains partagent une responsabilité vis-à-vis de tous les êtres - animaux, végétaux, montagnes, cours d'eau - qui composent la Terre. En retraçant l'itinéraire mouvementé d'Elisée Reclus, le géographe Roméo Bondon montre la clairvoyance poétique et sensible d'une oeuvre écologiste avant l'heure.