#Essais

Elisée Reclus & la solidarité terrestre

Roméo Bondon

ActuaLitté
"Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent". Géographe visionnaire, voyageur au long cours, militant socialiste puis anarchiste, poète, végétarien précoce, Elisée Reclus (1830-1905) appartient à cette trop rare catégorie d'intellectuel·les dont les actes coïncident avec les principes défendus dans leurs écrits. Penseur engagé, il prit part à tous les débats politiques et scientifiques du XIXe siècle, se liant aussi bien à Bakounine et Louise Michel qu'à Darwin. Il apporta aux luttes sociales de son temps sa touche propre : la prise en compte de notre environnement naturel commun. Pour Reclus, les humains partagent une responsabilité vis-à-vis de tous les êtres - animaux, végétaux, montagnes, cours d'eau - qui composent la Terre. En retraçant l'itinéraire mouvementé d'Elisée Reclus, le géographe Roméo Bondon montre la clairvoyance poétique et sensible d'une oeuvre écologiste avant l'heure.

Par Roméo Bondon
Chez Le Passager Clandestin

|

Auteur

Roméo Bondon

Editeur

Le Passager Clandestin

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

Elisée Reclus & la solidarité terrestre

Roméo Bondon

Paru le 22/08/2025

123 pages

Le Passager Clandestin

12,00 €

9782369356851
